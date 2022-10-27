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واشنطن: أكد البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن ليس "لديه أي نية" لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين والتي يتوقع ان يشارك فيها الرئيسان في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة بالي الاندونيسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي إن بايدن "ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين".