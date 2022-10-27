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إيلاف من لندن: أعلنت دار بنغوين للنشر أن مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس والنجل الثاني لملك بريطانيا، ستُنشر في 10 يناير 2023. وقال قصر باكنغهام إنه لن يعلق على إعلان الكتاب.

وقالت دار النشر (Penguin Random House) إن كتاب الأمير هاري سيكون بعنوان الوريث "Spare"، وفيه يصف الأمير البريطاني بشكل كامل تفاصيل قراره بالتخلي عن الواجبات الملكية والانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت راندوم هاوس: "بينما كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، تساءل المليارات عما يجب أن يفكر فيه الأمراء ويشعرون به - وكيف ستنتهي حياتهم ... بالنسبة إلى هاري ، هذه قصته أخيرًا".

ستذهب بعض عائدات الكتاب إلى الأعمال الخيرية.

وأكد الناشر أن هذا سيكون في شكل تبرعين بقيمة 1.5 مليون دولار و300 ألف جنيه إسترليني على التوالي إلى جمعيتي Sentebale وWellChild الخيريتين.

تساعد Sentebale، التي شارك في تأسيسها الأمير هاري في عام 2006، الأطفال والمراهقين في ليسوتو وبوتسوانا الذين يكافحون من أجل التصالح مع حالة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. أما WellChild فمؤسسة خيرية بريطانية تقدم منحًا لتمكين رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الصحية الاستثنائية في المنزل بدلاً من المستشفى.

وصف صادق

عندما تم الإعلان عن اتفاق الأمير هاري لكتابة قصته في عام 2021، وعد الأمير بأنه سيعكس ظروف "الارتفاعات والانخفاضات" التي مر فيها في حياته وأن يكون "دقيقًا وصادقًا تمامًا".

وقالت راندوم هاوس في بيانها الصحفي الخاص بمذكرات الأمير البالغ من العمر 38 عامًا: "إن الكتاب يعيد القراء على الفور إلى واحدة من أكثر الصور المؤلمة في القرن العشرين: صبيان صغيران، أميران ، يسيران خلف نعش والدتهما مثل بقية العالم. حيث الجميع تابع الحدث في حزن ورعب".

وتصدر الاعلان عن كتاب الأمير مقدمة جاء في إحدى فقراتها: "بأمانة فطرية خام لا تتزعزع، فإن Spare منشور تاريخي مليء بالبصيرة والوحي والفحص الذاتي والحكمة المكتسبة بشق الأنفس حول القوة الأبدية للحب على الحزن".

سيتم نشر الكتاب في نفس التاريخ في جميع أنحاء العالم وسيكون متاحًا بـ 16 لغة. وقرأ الأمير هاري النسخة الصوتية من الكتاب.

واجبات ملكية

يذكر أن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، كانا قد أعلنا أنهما سيتخليان عن واجباتهما الملكية ويعملان ليصبحا مستقلين ماليًا في عام 2020. في ذلك الوقت، أعرب قصر باكنغهام وكبار أفراد العائلة المالكة عن خيبة أملهم وتضررهم من هذا الإعلان.

يعيش هاري وميغان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما، آرتشي وليليبيت.

ووصفت دار النشر، مؤلف الكتاب بالقول: "الأمير هاري ، دوق ساسكس ، هو زوج وأب وخبير إنساني وعسكري ومدافع عن الصحة العقلية ومدافع عن البيئة. يقيم في سانتا باربرا، كاليفورنيا، مع أسرته وثلاثة كلاب".