قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كوتاباتو (الفيليبين): ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفيليبين ليلاً إلى 31 قتيلاً الجمعة، على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدناً عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو. وعثر عناصر الانقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي، حسبما صرح لصحافيين.

وأفاد بأن "المياه بدأت دخول المنازل قبل الفجر"، مشيراً إلى أن عناصر فرق الإغاثة أنقذوا بعض الأشخاص من على أسطح عدد من الأبنية.

وبينما انحسرت مياه الفيضانات في عدد من المناطق إلا أن المياه ما زالت تغمر مدينة كوتاباتو بالكامل تقريباً.

وتوقع سيناريمبو وقوع مزيد من الفيضانات الجمعة جراء الأمطار الغزيرة.