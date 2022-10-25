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مانيلا: هزّ زلزال قوته 6,5 درجات شمال الفيليبين الثلاثاء، كما أفاد المعهد الأميركي للجيولوجيا، فيما حذّر مسؤولون من وقوع أضرار محتملة.

وقالت عالمة الزلازل شارم فيلاميل للصحافيين عقب الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 10,59 مساء (14,59 ت غ) قرب بلدة دولوريس "نتوقع أضرارا هنا".

وأضافت أن تأثير الزلزال على المباني سيتوقف على سلامة هياكلها بالإضافة إلى خصائص الأرض المشيّدة عليها.

شعر السكان بالزلزال الذي وقع على عمق بلغ 15,2 كيلومترا، في أماكن بعيدة مثل العاصمة مانيلا الواقعة على مسافة أكثر من 330 كيلومترا إلى الجنوب.

في تموز/يوليو، تسبب زلزال بقوة 7 درجات في المنطقة نفسها بانزلاقات تربة وشقوق أرضية في المنطقة الجبلية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة مئات آخرين وفقا للحصيلة الرسمية.

وتشهد الفيليبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.