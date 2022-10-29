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سيول: ارتفعت حصيلة التدافع الذي حصل في وسط سيول السبت خلال احتفالات عيد هالوين إلى 120 قتيلاً على الأقل ومئة جريح، وفق ما أفادت السلطات.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء شوي سونغ بوم للصحافيين في مكان الحادث "حتى الساعة 2,30 فجراً (بالتوقيت المحلي) قضى 120 شخصاً وأصيب مئة".

وكان الدفاع المدني في كوريا الجنوبية قد أعلن عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول السبت خلال احتفالات هالوين.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة فرانس برس، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها يونهاب أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً.

وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالى 20 شخصاً ممدداً بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

احتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.