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كييف (أوكرانيا): أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أوكرانيا عازمة على "البقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمي" ومواصلة صادراتها من الحبوب، بعدما علّقت روسيا تنفيذها الاتفاق إثر تعرّض سفنها في شبه جزيرة القرم لهجوم بمسيّرات.

وكتب زيلينسكي على تويتر "تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أكّدت التزام أوكرانيا باتفاق الحبوب".