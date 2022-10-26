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كييف (أوكرانيا): أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء ب"توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل، بعدما تقاسم البلدان معلومات استخباراتية تتصل خصوصا ب"400 مسيرة إيرانية" استخدمتها روسيا لدعم غزوها.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف مع نظيره في غينيا بيساو عمر سيسوكو امبالو "نحن إذن في بداية التعاون. إنه توجه إيجابي في العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أنه يرى "تقدما" في هذا التبادل "بعد توقف طويل".