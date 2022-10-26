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كييف (أوكرانيا): أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا، وذلك إثر محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وفي تسجيل فيديو قال زيلينسكي "أنا مقتنع بأن الشراكة التي أصبحت تقليدية بين بلادنا والقيادة البريطانية في الدفاع عن الديموقراطية والحرية، ستستمر وستتعزز".

ودعا زيلينسكي سوناك لزيارة أوكرانيا.

لاحقاً، أعلن زيلينسكي في تغريدة أنه "اتّفق في محادثة ممتازة مع ريشي سوناك على كتابة فصل جديد في العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة إنما ضمن القصة نفسها: الدعم الكامل في مواجهة العدوان الروسي".

دعم بريطانيا "الراسخ"

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة البريطانية أن سوناك أكد لزيلينسكي دعم بريطانيا "الراسخ" لأوكرانيا.

وقالت متحدّثة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن سوناك "قال إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا خلال عهده سيكون أقوى من أي وقت مضى، ويمكن للرئيس زيلينسكي أن يعتمد على التضامن المستمر لحكومته".

والثلاثاء أصبح سوناك ثالث رئيس للوزراء في بريطانيا هذا العام، وقد تعهّد تخطي أزمة اقتصادية نجمت عن "أخطاء" ارتُكبت في عهد ليز تراس التي اضطرّت للاستقالة على خلفية الاضطرابات الحادة في الأسواق المحلية.