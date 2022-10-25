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كييف (أوكرانيا): هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، مؤكداً أنه مستعدّ لـ"مواصلة تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وقال زيلينسكي عبر "تويتر" موجّهاً "تهانيه" إلى سوناك، "أتمنّى لكم التوفيق في التغلّب على جميع التحدّيات التي تواجه المجتمع البريطاني والعالم بأسره اليوم. أنا على استعداد لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية - البريطانية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، عيّن الملك تشارلز الثالث سوناك رسمياً رئيساً للحكومة، بعد وقت قصير على تقديم ليز تراس استقالتها له.

وبعد تعيينه، تعهّد سوناك بمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.