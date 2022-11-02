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القدس: أعلن الجيش الاسرائيلي الاربعاء أن مهاجما فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جنديا إسرائيليا بجروح خطرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في البداية إلى أنه" شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "مغابيم" وهو حاجز بيت سيرا الذي يقع بالقرب من قرية بيت سيرا الفلسطينية غرب مدينة رام الله. وأكدت السلطات الفلسطينية مقتل الفلسطيني.