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طوكيو: أعلن وزير الدفاع الياباني أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية الخميس لم يحلق فوق اليابان رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وتم تفعيل نظام الإنذار الياباني "جاي-أليرت" في البلاد في وقت مبكر الخميس لتحذير السكان في مناطق مياغي ونيغاتا وياماغاتا الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم، مع قطع قنوات التلفزيون لبرامجها وبث الأخبار.

وقال مكتب رئيس الوزراء في البداية إن صاروخا حلّق فوق اليابان قرابة الساعة 7,48 صباحا (22,48 ت غ الأربعاء)، لكن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا صرّح في وقت لاحق إن التحذير صدر عن طريق الخطأ.

وقال هامادا "تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير".

أضاف "بعد التحقق من المعلومات، تأكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان"، متابعا "نحن نحلل سبب" اختفائه.

ويأتي هذا بعد تحليق صاروخ آخر أطلقته كوريا الشمالية فوق اليابان في 4 تشرين الأول/أكتوبر، بعد يوم واحد من إطلاق بيونغ يانغ لوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية تجاه كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "ان اتش كاي" إن الحكومة اليابانية لم تصدر أمرا باعتراض الصاروخ الذي تسبب أيضا بتعليق مؤقت لنظام القطارات السريعة في البلاد في بعض المناطق.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحافيين "الدفعات المتواصلة من الصواريخ يوما بعد آخر هي تعد ولا يمكن التسامح معها".