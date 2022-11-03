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إيلاف من بيروت: قد يؤدي فوز كتلة بنيامين نتانياهو اليمينية وصعود حزب يهودي متعصب في الانتخابات الإسرائيلية إلى انتهاج تل أبيب سياسة أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى زيادة كبيرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في تل أبيب عن حسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية، قوله إن السلطة الفلسطينية ستنتظر لترى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسياسة قبل أن تقرر ردة فعلها على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

والمعروف أن الأغلبية العظمى من أعضاء تحالف نتانياهو يعارضون حل الدولتين، ويؤيدون ضم الضفة الغربية، ويضغطون لبناء المزيد من المستوطنات، ويدعون إلى رد عسكري أقوى على الهجمات الفلسطينية. فخلال فترات رئاسة نتانياهو السابقة في رئاسة الوزراء، حاول منهجيًا إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتقوية حركة حماس في غزة. وحاولت الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها تغيير هذا الاتجاه من دون أي نجاح يذكر.

أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وفقدان السلطة الفلسطينية تدريجياً السيطرة على أجزاء من أراضيها. قال الشيخ: "نحن لا نتدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية. صوت الشعب الإسرائيلي، ومن حقه اختيار أي حكومة يريدها. لكننا نريد ان نرى كيف ستبدو الحكومة الجديدة وما هي سياستها تجاه الفلسطينيين وبعد ذلك سنقرر ردة فعلنا".

هل من شريك؟

أضاف الشيخ أنه عندما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يائيل لمبرت، النائب الأول لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بالكاد طرح موضوع الانتخابات الإسرائيلية، معترفًا بأن نتائج هذه الانتخابات شهدت صعود يمينيين متطرفين "يريدون مواصلة الاحتلال والاستيطان والتصعيد".

تابع الشيخ قائلًا إن السلطة الفلسطينية تريد معرفة إن كان هناك شريك في إسرائيل على استعداد لاستئناف محادثات السلام، " من دون الخوض في التفاصيل، إن لم يكن هناك مثل هذا الشريك، فسوف ندخل مرحلة جديدة".

في غضون ذلك، توقعت حماس أن تؤدي نتائج الانتخابات وصعود اليمين المتطرف إلى مزيد من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى في القدس. وأكد حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، أن هذا التطور يجب أن يؤدي إلى مزيد من المقاومة الفلسطينية في جميع المناطق، والمزيد من الوحدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "أكسيوس" الإسرائيلي

