قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: قال الكرملين الخميس إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي تنقضي مهلته في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "قبل اتخاذ قرار بشأن التمديد، سنحتاج إلى تقديم تقييم شامل لفعالية الاتفاق". ويفترض تجديد الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو بوساطة تركيا والأمم المتحدة، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.