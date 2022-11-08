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دايتون، أوهايو (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن "إعلاناً هاماً جداً" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة الى البيت الأبيض.

وترامب الذي لم يقر أبدا بحقيقة خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020، ألمح على مدى شهور عن استعداده لدخول هذا المعترك مجدداً.

وتوجه ترامب الى جمهور حاشد في أوهايو عشية الانتخابات النصفية التي ستحدد من سيهيمن على الكونغرس قائلاً "دون التقليل من أهمية الانتخابات الهامة جدا بل المصيرية غداً (...) سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

وبالاستناد الى الرسالة التي بعث بها الاسبوع الماضي في كلامه عن الانتخابات الرئاسية حين قال بأنه "يرجح جداً جداً جداً بأنه سيفعل ذلك مجدداً"، يمكن البناء على ذلك لتوقّع تأكيده الثلاثاء المقبل نيته الترشح للرئاسة.