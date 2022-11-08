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جنيف: طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بالإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح الذي ينفذ إضراباً عن الطعام.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في تصريح صحافي في جنيف إن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير".