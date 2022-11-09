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موسكو: منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أرفع وسام للدولة إلى الأسقف المؤيد للكرملين ميخائيل فاسيليف الذي قتل في أوكرانيا نهاية الأسبوع.

وذكر مرسوم نشر على الموقع الالكتروني للرئاسة أن الأسقف مُنح الثلاثاء وسام بطل روسيا الاتحادية لـ"الشجاعة والبطولة اللتين أظهرهما خلال أداء واجبه المدني".

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان إن الأسقف قتل صباح الأحد "في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال قيامه بواجبات رعوية".

وأضاف البيان أن فاسيليف ولد عام 1971 ونشط في "نقاط ساخنة وعمليات حفظ سلام" بما في ذلك كوسوفو والبوسنة وسوريا.

وأفاد مراسل التلفزيون الروسي الرسمي الكسندر سلادكوف أن الأسقف قتل خلال هجوم صاروخي "ككاهن محارب بين جنود مظليين".

وكان فاسيليف قد أجاب على سؤال لقناة "سباس" المرتبطة بالكنيسة الروسية عن الأمهات الروسيات اللواتي يرسلن أولادهن خارج روسيا هرباً من التجنيد، بالقول "إذا اتبعت سيدة وصية الله بأن تكون مثمرة وتتكاثر (...) عندها بالطبع لن يكون لديها طفل واحد بل أكثر".

وتابع فاسيليف "وهذا يعني أنها لن تجد الأمر مؤلماً ومرعباً جداً بأن تنفصل عنه".

وسيُنقل نعش الأسقف جواً إلى موسكو ليلاً حيث يُقام الأربعاء قداس في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو يترأسه البطريريك كيريل الذي يعد أيضاً مؤيداً للكرملين.