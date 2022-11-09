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بيتسبرغ (الولايات المتحدة): فاز الديموقراطيون بمقعد حاسم للسيطرة على مجلس الشيوخ بفوز جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا على محمد أوز المرشح المدعوم من دونالد ترامب، وفقا لقناتَي "فوكس نيوز" و"إن بي سي" الأميركيتين.

وواجه فيترمان الذي كان يتعافى من جلطة دماغية أصيب بها في أيار/مايو، المرشح الجمهوري محمد أوز، في واحدة من أكثر المنافسات حدة في انتخابات منتصف الولاية.

وجاء رد فعل الديموقراطي سريعاً على الفوز قائلاً "راهنّا على سكان بنسلفانيا ولم يخذلونا. لن أخذلكم"، شاكراً الناخبين.

وكان جون فيترمان الذي بقي متصدرًا استطلاعات الرأي لفترة طويلة، شهد تراجعاً في تقدّمه خلال الأسابيع الأخيرة، حتى أصبح السباق متقاربًا جداً لدرجة لم يكن ممكناً تحديد من هو المرشح الأوفر حظاً.

وقد يكون هذا المقعد الذي كان يشغله عضو جمهوري حتى الآن، حاسماً للسيطرة على مجلس الشيوخ وبالتالي لبقية ولاية جو بايدن.