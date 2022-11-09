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ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن نائب حاكم خيرسون الذي نصبته روسيا، كيريل ستريموسوف، قُتل.

ونقلت تلك الوسائل عن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة قوله إنه توفي في حادث سيارة.

وعين ستريموسوف، البالغ 45 عاما، في منصبه بعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

وكان من أبرز مؤيدي الاحتلال الروسي، وعرف بتصريحاته العدوانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

BBC

وكان ستريموسوف مطلوباً بتهمة الخيانة من قبل الشرطة الأوكرانية.

واستهدف العديد من المسؤولين الذين عينتهم روسيا في أوكرانيا المحتلة في هجمات.

ومازالت خيرسون، المركز الإقليمي الأوكراني الوحيد الذي استولت عليه القوات الروسية بعد غزو فبراير/شباط، تتعرض لهجمات أوكرانية مضادة.

وكان ستريموسوف، في الأيام الأخيرة، يحث المدنيين على مغادرة الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في مواجهة التقدم الأوكراني، وسط مؤشرات إلى احتمال تخلي القوات الروسية عن المدينة.

وتتهم أوكرانيا روسيا بترحيل السكان المحليين قسرا.