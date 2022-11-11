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Reuters

أعلنت الصين عن إدخال عدد من "التعديلات" على التدابير القاسية التي تنتهجها السلطات لمكافحة كوفيد-19.

وشملت التعديلات على تخفيف عدد من قواعد الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وتلك المتعلقة بمكافحة الوباء داخلياً.

وأدى هذا الإعلان إلى انتعاش في الأسواق؛ وسجل مؤشر شنغهاي "سي إس آي 300" قفزة بنسبة ثلاثة في المئة، كما سجل اليوان الصيني أعلى مكاسب له في شهر.

وبموجب التعديلات، أصبح على الوافدين إلى الصين الدخول في حجر صحي لمدة خمسة أيام فقط، بدلاً من سبعة أيام، في منشأة مركزية للحجر، قبل قضاء ثلاثة أيام في حجر منزلي.

وسيلغى تطبيق آلية كسر الحلقة المفرغة والذي كان يُجرى على الرحلات الوافدة إلى الصين، إذ كان يحظر على الطائرات اتخاذ مسارات معينة إذا كان على متنها ركاب مصابون بكوفيد.

ولن يكون على المسافرين سوى تقديم شهادة واحدة تفيد بالخلوّ من الإصابة بكوفيد في غضون 48 ساعة.

كما ستُلغى العقوبات على شركات الخطوط الجوية التي تجلب طائراتها عدداً كبيراً من المصابين بكوفيد إلى الصين.

وعلى غرار الوافدين من الخارج، لن يخضع المخالطون لأشخاص مصابين بكوفيد لحجر مركزي لأكثر من خمسة أيام فقط قبل الدخول في حجر منزلي مدته ثلاثة أيام.

كما أنه لم تعد هناك حاجة لتحديد الأشخاص المتصلين بشكل ثانوي بمصابي كوفيد.

AFP

وحثّت لجنة الصحة الوطنية الصينية على الالتزام بالقواعد الواردة في الطبعة التاسعة لبروتوكولات التحكم في كوفيد-19 والتي أصدرتها السلطات في يونيو/حزيران 2022.

وتحظر هذه الطبعة التوسع في إجراء فحوصات كوفيد في المناطق التي لا تشهد تفشياً للوباء، فضلاً عن تصحيح "طرق غير علمية" بإجراء اختبارين أو ثلاثة في يوم واحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن "تحسين وتعديل" تدابير الوقاية والتحكم ليس تهاوناً، وإنما هو إجراء للتكيف مع الوضع الحالي للوباء وللخصائص الجديدة للمتحور الفيروسي. كما أعلنت اللجنة عن اعتزامها تطوير خطة لتسريع وتيرة اللقاحات.

وجاء الإعلان بعد يوم من انعقاد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني، والتي أكدت على الاستمرار في تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، لكنها في الوقت ذاته دعت إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء في الصين.

ويتزامن الإعلان مع تسجيل الصين أعلى عدد من الإصابات منذ أشهر؛ إذ سجلت العاصمة بكين وكذلك مدينة تشنغتشو أرقام إصابات قياسية، متجاوزة 10,500 حالة.

وفي جنوب البلاد، سجلت مدينة غوانزو التي تعد مركزاَ للتصنيع والنقل 2,824 إصابة جديدة بكوفيد يوم الخميس، كرابع يوم تزيد فيه الحالات على 2000 حالة.

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