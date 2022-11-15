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ابوظبي: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الذي يترأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، قادة من دول العالم ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ان الرئيس الإماراتي وولي العهد السعودي "بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والموضوعات والملفات المطروحة على أجندة القمة في بالي".



الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بالي

واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، في لقاء استعرضا فيه علاقات الصداقة ومجالات التعاون القائم بين البلدين. كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاه الأزمات.

وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والوفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني.