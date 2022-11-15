قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



نوسا دوا (اندونيسيا): افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قمة مجموعة العشرين في بالي الثلاثاء حيث من المتوقع أن يضغط قادة دول المجموعة على روسيا العضو فيها بشأن غزوها لأوكرانيا.

وقال ويدودو قبل الجلسة الأولى "إنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، وأنا أدرك أننا نحتاج الى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معا في هذه القاعة".

كذلك، حض ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على "إنهاء الحرب"، في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال افتتاحه قمة المجموعة في بالي الثلاثاء.

وخاطب قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة قائلاً "لكونكم مسؤولين هنا يعني أيضًا أنه يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسيكون من الصعب على العالم المضي قدما"

وفي هذا السياق، أمل الرئيس الإندونيسي من مجموعة العشرين أن تتجنب حرب باردة أخرى. وقال قبل بدء الجلسة الأولى للقمة "يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى". وأضاف "اليوم عين العالم علينا. هل سنحقق نجاحاً؟ أم سنضيف فشلاً آخر؟ بالنسبة لي، يجب أن تكون قمة مجموعة العشرين ناجحة وألا تفشل".