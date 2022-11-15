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واشنطن: دانت الولايات المتحدة "بحزم" الثلاثاء الضربات الروسية العديدة على مناطق أوكرانية، واعتبرت أنها "تعمّق مخاوف" دول مجموعة العشرين المجتمعة في اندونيسيا.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن "الضربات الروسية تعمّق المخاوف في مجموعة العشرين بشأن التأثير المزعزع للاستقرار لحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت "نحو" مئة صاروخ على البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة في البلاد، وعلى مبان سكنية في العاصمة كييف.

وأضاف ساليفان "لن يغيب عن بالنا أنه بينما يجتمع قادة مجموعة العشرين في بالي لمناقشة قضايا مهمة لحياة الشعوب وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم، قررت روسيا تهديد هذه الأرواح وتدمير بنى تحتية رئيسية في أوكرانيا".

وتابع البيان "ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها دعم أوكرانيا بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الدفاع الجوي".