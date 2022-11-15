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كييف (أوكرانيا): أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء عودة التغذية بالتيار الكهربائي إلى ثمانية ملايين مستهلك بعدما انقطع جراء ضربات روسية.

وجاء في تغريدة أطلقها زيلينسكي أن التيار "انقطع عن نحو عشرة ملايين أوكراني. عادت التغذية إلى ثمانية ملايين مستهلك"، مشيرا إلى أن عمليات إصلاح الشبكة ستستمر طوال الليل.