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موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع "ديناميكية إيجابية"، بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، الأمر الذي تواصل كييف نفيه.

وقال بوتين في مقابلة مع القناة العامة الروسية بُثّت الأحد "الديناميكية إيجابية وكلّ شيء يسير وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامّة".