قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: برّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على "صد" الروس في شرق البلاد وجنوبها، مؤكّداً أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".

وقال في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "الرسالة التي نوجهها إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر". وكانت لندن أعلنت السبت أنها سترسل لكييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم أوكرانيا دبابات ثقيلة غربية الصنع.

وأضاف "على بوتين أن يفهم أننا سندعمهم (الأوكرانيون) استراتيجياً حتى تنجز المهمة وأفضل شيء يمكن أن يفعله للحفاظ على أرواح قواته هو إدراك هذا الأمر".

ويزور كليفرلي الذي سيجري في وقت لاحق الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة وكندا بعدما أصبحت بريطانيا أول بلد يلبي مطالب أوكرانيا بالحصول على دبابات غربية ثقيلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت أن حكومته ستسلّم "خلال الأسابيع المقبلة" 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا.

وزوّدت دول أوروبية كييف في السابق نسخاً حديثة من دبابات سوفياتية فيما وعدت الولايات المتحدة وفرنسا بتسليمها دبابات خفيفة، مع إرسال واشنطن مدرّعات من طراز برادلي.

وأشار كليفرلي إلى أن بريطانيا ستنظر في إرسال مساعدات أخرى لأوكرانيا مع تطور حاجاتها.