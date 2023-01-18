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سيدني: أعلنت أستراليا الأربعاء أنها ستتخلى عن أسطولها من مروحيات "تايبان" العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات الأخيرة لإنقاذ العقد.

وتراجعت الثقة بين البلدين عام 2021 عندما ألغت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بشكل مفاجىء صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (62 مليار دولار أميركي) مع فرنسا لشراء غواصات.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذروة الخلاف رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون بالكذب بشأن الصفقة، كما استدعت باريس سفيرها لدى كانبرا.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس، وهو جزء من حكومة يسار الوسط المنتخبة العام الماضي، إنه سيتم استبدال مروحيات "تايبان" الفرنسية بأخرى من نوع "بلاك هوك" أميركية الصنع.

وأضاف أنه واثق من أن هذا القرار لن يضر بعلاقة أستراليا التي تم إصلاحها مع فرنسا، معرباً عن ثقته بعدم حدوث أي اضطراب في العلاقات بين البلدين.

نفقات مكلفة

وتملك الحكومة الفرنسية حصة كبيرة في شركة "ايرباص" التي تصنّع "تايبان"، وقد حضت أستراليا على الاحتفاظ بأسطولها المكون من 40 طائرة.

لكن مارلس أشار الى أن نفقات صيانة المروحيات الفرنسية كانت مكلفة.

وقال "لقد كنا نكافح مع مروحيات تايبان لسنوات عديدة فيما يتعلق بالصيانة والحصول على قطع الغيار".

وأضاف "لم نحصل على ساعات الطيران التي نحتاجها من تايبان. نحن واثقون من أن ذلك سيكون بمتناولنا مع طائرات بلاك هوك".

وتراجع رئيس الوزراء السابق موريسون عن صفقة الغواصات مع مجموعة "نافال" الفرنسية في أيلول/سبتمبر 2021، واختار بدلاً من ذلك شراء غواصات نووية من بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وظلت العلاقات متوترة بين البلدين حتى أيار/مايو العام الماضي عندما انتخبت أستراليا أنتوني البانيز رئيسا جديدا للوزراء حيث سارع الى ترميم العلاقة مع باريس.