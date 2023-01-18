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كييف (أوكرانيا): اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني الأربعاء قرب كييف "مأساة مروعة".

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف".

كذلك، اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أن مقتل وزير الداخلية ومسؤولين كبار آخرين في تحطم مروحية قرب كييف هو "خسارة كبيرة" للبلد الذي تمزّقه الحرب.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال على تلغرام "خسارة كبيرة للفريق الحكومي وللدولة بكاملها. تعازيّ الصادقة لعائلات الضحايا. أصدرت تعليمات (للمسؤولين) بتشكيل فريق خاص على الفور لإجراء تحقيق مفصل في كافة ملابسات المأساة".