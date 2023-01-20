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كييف (أوكرانيا): شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الولايات المتحدة الداعمة الكبرى لكييف في وجه الغزو الروسي، على مساعدتها العسكرية الجديدة البالغة قيمتها 2,5 مليار دولار والتي تتضمن مئات الآليات المدرعة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة "شكراً على تزويد أوكرانيا ببرنامج قوي آخر للدعم الدفاعي". وأكد أن الأسلحة الواردة في هذه الحزمة الجديدة التي لا تتضمن دبابات "أبرامز" الثقيلة "تشكل مساعدة مهمة في إطار مواجهتنا المعتدي".