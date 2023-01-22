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مونتيري بارك، لوس أنجليس، كاليفورنيا (الولايات المتحدة): قُتل تسعة أشخاص في إطلاق نار مساء السبت في مدينة تقطنها غالبية آسيوية في جنوب كاليفورنيا، على ما أفادت سلطات إنفاذ القانون المحلية الأحد.

وجاء في بيان "المحقّقون الجنائيون في شرطة مقاطعة لوس أنجليس يستجيبون لطلب من إدارة شرطة مونتيري بارك للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار دامية. هناك تسعة قتلى".

وتعد مونتيري بارك الواقعة على مسافة نحو 13 كيلومترا شرق وسط لوس أنجليس، موطنا لعدد كبير من الآسيويين.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في مرقص بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري.

وقال وونغ وي، أحد السكان المحليين، لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار.

وعند خروجها، رأت مسلحا وثلاث جثث هي جثث امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.