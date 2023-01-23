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تالين: ستطرد إستونيا السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.

وقالت الوزارة في تغريدة الإثنين "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا" مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من شباط/فبراير.

أعلنت موسكو الاثنين طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة.

وكثّف الروس من جهة والغربيون من جهة أخرى طرد الدبلوماسيين في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ أن أطلقت القوات الروسية غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. لكن هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها سفراء إلى بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي.