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بيروت: قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد اعلان المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "اطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي". وجاء قراره إثر اتخاذ المحقق العدلي قراراً باخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.