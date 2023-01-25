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بيروت: قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات استدعاء المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت صباح الخميس للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وتأتي قرارات عويدات الأربعاء بالادعاء على القاضي طارق بيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية لقراراته.