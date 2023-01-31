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إيلاف من لندن: تحاول الولايات المتحدة عقد لقاء بين رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن قريبا. هذا ما قاله مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في جولته بالشرق الاوسط.

وعلمت "ايلاف" أن نتنياهو وافق على اللقاء، شريطة أن يتم في واشنطن برعاية الرئيس جو بايدن، بعد أن كان الرئيس الفلسطيني قد اعرب عن استعداده للقاء نتنياهو أينما يريد الاخير.

من جانبه، اكد المسؤول الاميركي أن الولايات المتحدة ضغطت على الجانب الاسرائيلي لوقف العقوبات على السلطة الفلسطينية، وإعادة دفع المستحقات الضريبية للفلسطينيين. فهذه اموال من تعب العمال الفلسطينيين وعرقهم، وليست منحة اسرائيلية، كما قال المسؤول.

من جهة اخرى، قال مستشار في مكتب الرئاسة الفلسطيني لـ "ايلاف" أن ابو مازن كان دائما على استعداد للقاء الاسرائيليين للمضي قدما في تحقيق حل الدولتين، الا أن الاسرائيليين هم من عرقلوا المفاوضات منذ استلام نتنياهو الحكم في عام 2009. فقط في عهد الحكومة السابقة، كانت هناك بدايات للقاءات مشجعة لم تستمر.

أاضف المسؤول الفلسطيني أن الولايات المتحدة تعهدت إعادة فتح القنصلية الاميركية في القدس الشرقية والتي تخدم الفلسطينيين، ووعد رئيس السلطة بالمقابل البحث في اعادة التنسيق الامني مع اسرائيل، في حال توقفت عن اقتحام المدن والقرى الفلسطينية واعتقال الفلسطينيين.

تجدر الاشارة إلى أن اسرائيل علقت كل نشاطاتها العسكرية في الضفة الغربية، وامتنعت عن الاعلان عن بناء مستوطنات جديدة خلال زيارة بلينكن للاراضي الفلسطينية واسرائيل ودول اخرى في المنطقة.