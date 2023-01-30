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مطار بن غوريون (اسرائيل): وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى تل أبيب على ما أكد مراسل وكالة فرانس برس وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ظل تصاعد العنف.

وسيلتقي بلينكن في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر القيادة في مدينة رام الله.