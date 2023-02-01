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سيدني: عُثر على كبسولة إشعاعية صغيرة كانت السلطات الأسترالية تبحث عنها منذ منتصف كانون الثاني/يناير بعدما فُقدت أثناء نقلها عبر شاحنة من منجم تابع لمجموعة "ريو تينتو"، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية ستيف داوسون للصحافيين "إنّها أنباء جيدة. والعثور على الكبسولة هو بمثابة العثور على إبرة في كومة قش، ... أعتقد أن سكان أستراليا الغربية سينامون مرتاحي البال الليلة".

وكانت مجموعة "ريو تينتو" البريطانية الأسترالية المتخصصة في استخراج المعادن، قدّمت اعتذارها الاثنين لفقدان الكبسولة الصغيرة.وقطعت السلطات مئات الأميال على الطرقات السريعة بحثاً عنها.

وأوضح المسؤول عن خدمات الطوارئ في الولاية دارن كليم أنّ الكبسولة عُثر عليها أخيراً على جانب الطريق جنوب بلدة نيومان قرب المنجم الذي نُقلت منه.

وبعد ستة أيام من عمليات البحث، رصدت إحدى المركبات التي أوكلت إليها مهمة البحث إشعاعاً خلال سيرها على الطريق السريع.

وأشار كليم إلى أنّ السلطات تعمل حالياً على استعادة الكبسولة ضمن إجراءات سلامة قبل أن تنقلها إلى مكان مخصص لها.

وأوضحت السلطات أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، تحوي مادة مشعة هي سيزيوم 137 التي تتمتع بقدرة على إنتاج إشعاع حادّ.

فُقدت الكبسولة خلال نقلها على متن شاحنة من منجم يقع قرب منطقة نيومان النائية إلى ضواحي بيرث (جنوب غرب). وتفصل المنطقتين مسافة 1400 كيلومتر.