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إيلاف من بيروت: مع استمرار الحرب في أوكرانيا استعاد بعض النقاد الحرب الكورية كنموذج لفهم مستقبل الصراع بين كييف وموسكو. حتى أن إحدى المقالات أشارت إلى تقسيم كوريا كمثال لما يجب تجنبه بأي ثمن في أوكرانيا. يبدو أن التشابه بين أوكرانيا الديمقراطية والوحشية الاستبدادية للاتحاد الروسي يرسم الانقسام الحالي بين سيول وبيونغ يانغ. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، واقع الصراع الكوري - الذي شهد نظامين قمعيين سياسيًا انخرطا في حرب أهلية تصاعدت في مواجهة عالمية خطيرة - يحمل علامات تحذير من عواقب العمل غير المقيد وحدود ممارسة القوة الأميركية في الخارج.

بماذا تخبرنا حرب الكوريتين عن أوكرانيا

في يوليو المقبل، نصل إلى الذكرى السنوية السبعين لتوقيع هدنة الحرب الكورية، التي أنهت الأعمال العدائية في شبه الجزيرة، من دون التوصل إلى حل سلمي طويل الأجل. الكوريتان لا تزالان في حالة حرب. كانت الحرب الكورية نفسها حربًا شرسة، تم تحديدها من خلال الاستيلاء المفاجئ على الأراضي، والانعكاسات المذهلة، وحالة الجمود الطاحنة في نهاية المطاف والتي كلفت ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص حياتهم.

لكن الحرب هي أيضًا درس في خطر التصعيد، حيث إن القادة الدوليين، مع بعض النية لتجنب حرب أوسع، دفعوا الحرب الكورية إلى صراع دولي من شأنه أن يشمل أكثر من خمسة وعشرين دولة، مع الاستخدام الوشيك للأسلحة النووية، و الوفاة ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص.

كان التقسيم نتيجة التصعيد المتزايد من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والدول الشيوعية خلال الحرب. عندما غزت كوريا الشمالية الجنوب في 25 يونيو 1950، قررت إدارة ترومان التدخل عسكريًا. انقسم مستشارو ترومان حول درجة التدخل الأميركي، حيث صمم البعض على تجنب دروس الاسترضاء في أوروبا التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية وكانوا حريصين على ممارسة استراتيجية عالمية لدحر الشيوعية، لكن آخرين كانوا قلقين من تجنب التصعيد إلى نطاق أوسع لمنع الصراع المباشر مع الاتحاد السوفياتي، على عكس إدارة بايدن في ما يتعلق بأوكرانيا، التي أكدت باستمرار أن الولايات المتحدة ستتجنب الصراع المباشر مع روسيا.

طموحات واسعة

لكن النجاحات الأولية للهجوم المضاد للأمم المتحدة في سبتمبر 1950 سرعان ما وسعت طموحات أميركا وكوريا الجنوبية. لم يعد الهدف الحفاظ على الوضع الراهن؛ وبدلاً من ذلك، دعا القادة العسكريون الأميركيون إلى التدمير الكامل للقوات المسلحة الكورية الشمالية، بينما كان الزعيم الكوري الجنوبي سينغمان ري سعيدًا بإمكانية إعادة توحيد شبه الجزيرة تحت حكمه.

سرعان ما اتسع الصراع، تماشياً مع طموحات الأميركيين المتضخمة، مع تدخل الصين في الحرب. مدفوعًا بالعديد من العوامل الأيديولوجية والقومية، كان قرار ماو إرسال جيش التحرير الشعبي إلى كوريا محفزًا لمخاوف أمنية من أن الولايات المتحدة كانت تزداد قوة على أعتاب الصين. كان على قوات الأمم المتحدة أن تتراجع جنوبا إلى الخط الفاصل قبل الحرب. كان التدخل الصيني يعني أن الصراع أصبح حرب استنزاف شهدت القليل من المكاسب الإقليمية، مع تكبد الأطراف كلها خسائر فادحة. في يوليو 1953، توقفت الأطراف المتحاربة مؤقتًا عن الأعمال العدائية، وأصبح تقسيم شبه الجزيرة أكثر ديمومة مع مرور كل عام.

لم تضمن التضحيات الأميركية أن تبقى كوريا الجنوبية حرة وديمقراطية. على العكس من ذلك، بقيت كوريا الجنوبية تحت سيطرة سينغمان ري القمعي الذي لا يحظى بشعبية والذي سيتبع نظامه في النهاية عقود من الديكتاتورية العسكرية التي احتفظت بالدعم الأميركي. كانت الديمقراطية النابضة بالحياة في كوريا الجنوبية نتيجة سنوات من النشاط والاضطرابات الشعبية التي لم تتغلب إلا على القمع العسكري في أواخر الثمانينيات. لا تبرر الديمقراطية الليبرالية الحالية في سيول بأثر رجعي جميع القرارات الأميركية في الحرب.

بعبارة أخرى، المقارنة الحالية التي تنص على أنه يجب إعادة توحيد أوكرانيا، أو مواجهة مصير التقسيم بين ظلام كوريا الشمالية وحيوية الجنوب، تتجاهل بوضوح حقيقة أن تقسيم شبه الجزيرة الكورية لم يكن في جزء صغير منه. نتيجة التجاوز الأميركي في طموحاتها في زمن الحرب.

إلى الأمام

عكست استجابة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا إلى حد كبير فهمًا حكيمًا ودقيقًا لكيفية رد روسيا على التدخل الخارجي. حتى في الوقت الذي تحافظ فيه المساعدات الدولية على تدفق الإمدادات والأسلحة والأموال لدعم مقاومة أوكرانيا الضعيفة للعدوان الروسي، احتفظت إدارة بايدن بالرأي القائل إن الهدنة التفاوضية هي بالتأكيد أفضل نتيجة للحرب.

وفي حين أن هدف التوحيد الكامل لأوكرانيا من خلال الانتصار العسكري، بما في ذلك القرم ودونباس، قد يكون له وزن أخلاقي، فإن التدخل الأميركي قد يكون ضروريًا لتحقيق هذا الهدف، وقد يؤدي إلى تصعيد متصاعد في الحرب مع روسيا، والتي قد تكون لها نفس العواقب الخطيرة التي واجهتها قوات الأمم المتحدة مع تدخل الصين في الحرب الكورية.

بدلاً من ذلك، على الولايات المتحدة الحفاظ على مسارها الحالي، وتجنب الوقوع في الفخ العاطفي المتمثل في زخم الاستيلاء على الأراضي بنجاح، وتركيز الدبلوماسية باعتبارها الأداة الوحيدة التي يمكنها حل هذه الأزمة.