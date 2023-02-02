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الدبابات الغربية لا تغير قواعد اللعبة، لكن التصعيد الروسي قد يزعزع استقرار أوروبا إلى الأبد

إيلاف من بيروت: كان الكابوس الأكبر في الحرب الباردة هو أن الدبابات الروسية العملاقة لن تسحق جيرانها فحسب، بل ستكتسح أيضًا سهول شمال ألمانيا، وتعانق المدن الغربية مثل هامبورغ وتحتجزها رهائن، ما أربك كل الحسابات الغربية. الآن، يعد الغرب بتزويد أوكرانيا بجيش دبابات الناتو، وهناك نسخة جديدة من هذا الحلم السيئ: هل ستخرج الحرب عن نطاق السيطرة؟

من الصعب أن نتوقع أن هذا العدد الصغير نسبيًا من الدبابات ستغير قواعد اللعبة. في معركة كورسك في عام 1943، كان جيش هتلر يضم 50 فرقة فيها 435000 رجل و 3155 دبابة ضد قوة من الجيش الأحمر قوامها أكثر من مليون رجل و 3275 دبابة. في الرواية الروسية، كانت المدرعة الألمانية سوانسونغ تحفة من روائع الحرب البرية العملياتية.

الحرب الحقيقية في أوكرانيا اليوم ليست كورسك عام 1943، لكنها ليست حربًا وهمية أيضًا. في بداية الغزو قبل عام تقريبًا، كان الجيش الروسي يرسل نحو 2600 دبابة إلى الميدان. يقدر موقع Oryx على الإنترنت، الذي يسجل الخسائر بعد التحقق من الأدلة الفوتوغرافية، أن 921 منها قد دمرت، و 124 منها تضررت أو تم التخلي عنها و 534 تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك 14 دبابة من طراز T-90s الحديثة التي يستخدمها الجيش الأوكراني الآن. بدأت أوكرانيا الحرب بـ 453 دبابة، تم تدمير 269 منها، وتضرر 24، والاستيلاء على 144. لا تأخذ الأرقام في الاعتبار التدهور السريع لسبطانات الدبابات الروسية عند استخدامها مدفعية ثابتة. لكنها لا تشمل الأسلحة الجديدة التي وصلت من خطوط الإنتاج في مصانع اقتصاد الحرب في روسيا.

لن تتغير قواعد اللعبة

الحقيقة هي أنه حتى إذا وفى الغرب بوعده بتزويد أوكرانيا بنحو 200 دبابة أو أكثر بحلول الربيع، لن تتغير قواعد اللعبة إلا إذا اشتركت التكنولوجيا الفائقة والدقة والقوة النارية لدبابات Leopard 2s و Challengers و Abrams لتضاعف عمليات الأسلحة المشتركة وتحطم الروح المعنوية الروسية في خط المواجهة. تصعد كييف من مطالبها بالمعدات الغربية - مقاتلات F-16 التي يمكن أن تكسر خطوط الإمداد الروسية هي التالية في قائمة التسوق. ويحارب فولوديمير زيلينسكي من خلال إدخال عناصر جديدة باستمرار لخداع الروس وإبطائهم. يريد أن يقدم أوكرانيا حليفًا بحكم الأمر الواقع للناتو، وبالتالي يوقف الكرملين. لكنه ما زال غير مقتنع بأمثال أولاف شولتز، أو الأهم من ذلك، جو بايدن، أن لديه استراتيجية معقولة لطرد بوتين من أوكرانيا.

بالتالي، هدف الولايات المتحدة محدود، وهو دفع روسيا إلى طريق عسكري مسدود يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع بوتين الضعيف. قد يبدو هذا غريباً للمراهنين ومزعجاً للأوكرانيين، لكنه مسار مألوف في الجغرافيا السياسية.

في الوقت نفسه، بوتين غير مستقر بسبب إدخال دبابات الناتو في حربه وسيختار التصعيد، ربما في أواخر الصيف. هذا التصعيد لن يشمل استخدام أسلحة نووية تكتيكية. قد يؤدي ذلك إلى المخاطرة بتحطيم اتفاقه مع الصين و تبديد دعم أو تسامح دول عدم الانحياز مثل الهند.

أساليب للتصعيد

لكن هناك الكثير من الطرق غير النووية لتصعيد الصراع. يمكنه اعتراض شحنات الأسلحة وهي تشق طريقها عبر غرب أوكرانيا إلى الخطوط الأمامية المختلفة. أصابت صواريخ كروز بالفعل شبكة الكهرباء في البلاد ويمكن أن تسقط خطوط السكك الحديدية. يمكن تخريب مستودعات الأسلحة على الحدود البولندية - الأوكرانية، في الواقع عبر جيران الناتو لأوكرانيا. هذه عمليات تدخل في نطاق اختصاص الجيش الروسي، وقواته الخاصة، ووحدات التضليل الإعلامي لبوتين.

ربما هذا ما سيكون عليه الوضع في 2023. حرب منتشرة من الصعود والهبوط، تمت إدارتها بطريقة ما، لكن إن تعثرت، فإنها تتحول إلى صراع يستمر لبقية العقد ويؤدي إلى بلقنة أجزاء كاملة من وسط أوروبا. ربما لم يكن التصعيد الإشعاعي المروع الذي كان الناتو يستعد له في أوائل الثمانينيات. إنها حرب زعزعة دائمة. تصعيد غير نووي لا هوادة فيه وخطير بشكل متزايد يدفع المستثمرين إلى الخروج من القارة ويترك الناتو مرتبكًا ومنهكًا بدلاً من إعادة تنشيطه.

سيحاول بوتين تحويل أوكرانيا إلى نزاع آخر من صراعاته المجمدة. هذا ما يتعين علينا محاربته، بالدبابات والأسلحة الذكية، أي كل ما يتطلبه الأمر لمنع الجيش الروسي من التفكير في نفسه قوة إمبريالية. النتيجة التي تنتهي بسحق أوكرانيا، والقضاء على روح المقاومة والكرامة الوطنية لديها، وتسليمها إلى ديكتاتور انتقامي معطّل ستكون هزيمة مخزية لنا جميعًا. إنها بداية عصر مظلم جديد.