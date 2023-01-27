قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



سخرت قناة روسيا 24 التلفزيونية، التي تديرها الدولة الروسية، الأربعاء من الدبابتين اللتين ينوي الناتو إرسالهما إلى أوكرانيا، لتعزيز قدرات كييف العسكرية في حربها ضد موسكو.

إيلاف من بيروت: عندما قررت ألمانيا والولايات المتحدة إرسال دبابات قتالية من نوعي "ليوبارد 2" و"أبرامز إم 1 إيه 2" إلى أوكرانيا، أتى الرد من وسائل الإعلام الرسمية الروسية بازدراء وتورية. فقد سخرت قناة روسيا 24 التلفزيونية الأربعاء من الدبابتين. ففي برنامج أطلق عليه "فهود بلا أسنان"، في استعارة من اسم الدبابة الألمانية "ليوبارد" أو "فهد"، زعم المقدم أن الدبابة الألمانية أكثر بدائية وأثقل وأقل قدرة على المناورة ومدى إطلاق مدفعها أقصر مقارنة بدبابة تي-90 الروسية.

وأظهر العرض التلفزيوني أيضًا رسمًا على الشاشة يصور معركة خيالية بين الدبابتين، مدعيًا أن نصف دبابات "ليوبارد" ستتعرض للتدمير بالنيران الروسية، "حتى قبل أن تصل إلى ساحة المعركة".

أما برنامج "أبرامز المضروب" فصوّب على دبابة "أبرامز" الأميركية، وعرض لقطات لها تتعرض للقصف خلال معارك سابقة، مسلطًا الضوء على نقاط الضعف في تدريع الدبابة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء أنها ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة أبرامز بعد ساعات من إعلان ألمانيا إعلانا مماثلا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها أجيو باسو ونشرها موقع "فيرست بوست"