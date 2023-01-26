قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعماء الغربيين لموافقتهم على إرسال دبابات لدعم القتال لمجابهة روسيا، لكنه قال إنه يجب تسليمها بسرعة.

وحث زيلينسكي الغرب أيضا على إرسال صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.

وجاءت تعليقاته بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا أنهما سيرسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى أوكرانيا.

وشجبت روسيا الإعلان ووصفته بأنه "استفزاز صارخ"، وقالت إنها ستدمر أي دبابات تزود بها أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، إن الدبابات "ستحترق مثل باقي الدبابات. إنها فقط باهظة الثمن."

وقال زيلينسكي إنه أخبر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إنه "يجب إحراز تقدم في جوانب أخرى من تعاوننا الدفاعي" - مع سعي أوكرانيا إلى الحصول على إمدادات من الصواريخ الطويلة المدى والمدفعية.

Getty Images الدبابة أبرامز مدرعة متقدمة وتحتاج إلى فترة للتدريب عليها.

ولم يضغط زيلينسكي فقط من أجل التسليم الفوري للدبابات الغربية، ولكن طالب بأعداد كبيرة منها، وقال: "يجب أن نشكل قوة دبابات، قوة تضرب الطغيان فلا تقوم له قائمة بعد ذلك".

ومن المرجح أن يركز زيلينسكي الآن على تزويد القوات الجوية الأوكرانية بطائرات مقاتلة أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بعد تأمين الدبابات، غير أن العديد من الحكومات الغربية لا يزال يعارض مثل هذه الخطوة - خوفا من استخدام تلك الطائرات لضرب أهداف داخل روسيا.

وهذا ما قاله المستشار الألماني، أولاف شولتز، في خطابه أمام البرلمان (البوندستاغ) في برلين الأربعاء، الذي حدد فيه تفاصيل خطة الدبابات، حينما قال "لن يكون هناك تسليم لطائرات مقاتلة إلى أوكرانيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة قتالية من طراز أبرامز إم1 إلى أوكرانيا.