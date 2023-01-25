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برلين: ذكرت وسيلتا إعلام ألمانيتان مساء الثلاثاء أن ألمانيا ستسلم اوكرانيا دبابات ليوبارد 2 بناء على طلب كييف.

من جهتها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة قد توافق أيضاً على تسليم دبابات أبرامز.

قال موقع دير شبيغل دون ذكر مصدر، إنه يتوقع ان يعطي المستشار أولاف شولتس الضوء الأخضر، على الأرجح الأربعاء، لإرسال دبابات ليوبارد 2 المانية من طراز 2A6. وأضاف المصدر ان الأمر يتعلق بنحو عشر دبابات ثقيلة على الاقل.

ونقلت قناة "ان تي في" الإخبارية عن مصادر مقربة من الحكومة قولها أن المستشار الألماني الذي يخضع لضغوط منذ عدة أسابيع لاعطاء موافقته، يستعد لإعلان ذلك.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت أوساط المستشار الاشتراكي الديموقراطي التعليق مساء الثلاثاء.

وقال الزعيم الألماني الذي من المقرر أن يتحدث الأربعاء عند الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش أمام البوندستاغ، انه سيعطي موافقته للدول الراغبة في تسليم كييف دبابات ليوبارد 2 منها بولندا.

التصدي للقوات الروسية

يقول مراقبون ان هذه الدبابات ستساعد القوات الاوكرانية بشكل كبير على التصدي للقوات الروسية التي باتت تحرز بعض التقدم على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين إنه "شجع صراحة الشركاء الذين يملكون دبابات ليوبارد قابلة للتشغيل البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها" وذلك خلال مؤتمر صحافي مع ينس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي.

حتى الآن، أعلنت فنلندا وبولندا أنهما على استعداد للقيام بذلك. أرسلت وارسو التي تريد إنشاء "تحالف من الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2" طلبًا رسميًا بهذا المعنى أكدت برلين تلقيه الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة الالمانية "تلقينا الطلب ... سنعالجه بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة".