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موسكو: ندد السفير الروسي في ألمانيا الأربعاء بقرار برلين "الخطير للغاية" تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وقال سيرغي نيتشايف على حساب سفارته على تلغرام "إنه قرار خطير للغاية من شأنه أن ينقل النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة".

وأضاف أن "ذلك يجعلنا نقتنع من جديد بأن ألمانيا، مثل أقرب حلفائها، لا تريد حلاً دبلوماسيا للأزمة الأوكرانية، وتريد تصعيداً دائما".

كما اتهم السفير الروسي برلين أنها بتسليم الدبابات "عادت عن تعهداتها التاريخية" المرتبطة "بجرائم النازية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال "مع موافقة الحكومة الألمانية، سيتم إرسال دبابات تحمل الصلبان الألمانية مجدداً إلى +الجبهة الشرقية+ مما سيؤدي حتما إلى مقتل جنود روس ومدنيين أيضًا".