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وارسو: أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي الاثنين أن بلاده ستطلب موافقة برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية الصنع.

وقال مورافيسكي أمام الصحافيين "سنطلب هذه الموافقة لكن هذه القضية ثانوية" مضيفاً "إن لم نحصل على موافقتها فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه".

واشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.

وتواجه ألمانيا ضغوطا متزايدة لتسليم دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا التي تطالب بها بإلحاح، بعد أن اعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعداد بلادها للقيام بذلك، رغم امتناع المستشار أولاف شولتس عن التعليق على الأمر.

وقدر رئيس الوزراء البولندي أن ألمانيا تملك "أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل" ونحو 200 "في المخزون".

وقالت بيربوك إن برلين مستعدة للسماح لوارسو بتسليم الدبابات التي بحوزتها.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر المشارك في الائتلاف الحكومي مع الليبراليّين واالاشتراكيين لديموقراطيّين بزعامة شولتس لقناة "إل سي إي" الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس "إذا طُرح علينا السؤال فلن نعارض".

وأضافت الوزيرة "في الوقت الحالي، لم يُطرَح السؤال" من جانب بولندا التي يُفترض بها تقديم طلب رسمي إلى برلين.

غير أنّ القرار النهائي في هذه المسألة يعود إلى شولتس الذي رفض حتّى الآن التعليق على مسألة عمليّات التسليم غير المباشرة لهذه الدبّابات. كما أنّه لم يُعلّق على مسألة إرسال دبّابات ليوبارد مباشرةً من المخزون الألماني.