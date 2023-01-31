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كونغسبرغ (النروج): أكد وزير الدفاع النروجي أن بلاده تعتزم تسليم دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن"، ملمّحا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحصل في نهاية آذار/مارس.

الأسبوع الماضي أعلنت أوسلو أنها تعتزم تزويد كييف دبابات لم تحدد عددها من طراز "ليوبارد 2"، علماً بأن 36 دبابة من هذا الطراز موضوعة في الخدمة لدى القوات البرية النروجية.

وقال وزير الدفاع بيورن آرليد غرام الإثنين في تصريح لوكالة فرانس برس "لم نحدد بعد العدد"، وتابع "من الأهمية بمكان أن يكون الأمر منسّقا بشكل وثيق مع الشركاء، بما يضمن أن تكون هبة تحدث فارقا بالنسبة لأوكرانيا".

وعلى هامش زيارة إلى مصنع لتجميع صواريخ سام النروجية المتقدمة(NASAMS) في كونغسبرغ في جنوب شرق النروج، قال الوزير "نأمل أن يحدث هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "الحاجة ملحة".

جهود متضافرة

متطرّقاً إلى جهود متضافرة يبذلها الحلفاء، ذكّر غرام بأن ألمانيا كانت قد أشارت إلى أن دبابات "ليوبارد 2" ستُسلّم في "نهاية آذار/مارس".

الأسبوع الماضي أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن ألمانيا تعتزم تسليم الدبابات في فترة "نهاية آذار/مارس -بداية نيسان/أبريل"، علما بأن برلين تعتزم تقديم 14 دبابة من هذا الطراز.

وشدّد الوزير النروجي على وجوب إعطاء المهل اللازمة للحصول على ضوء أخضر لتسليم الدبابات للقوات الأوكرانية وتدريب وحداتها على هذه الآليات ناهيك عن المسائل اللوجستية.

وقال غرام "إنها عملية كبيرة لكننا نأمل أن تتم بأسرع وقت ممكن".

وسبق ان أبدت دول غربية عدة رغبة في إمداد أوكرانيا سريعا بدبابات، على غرار المملكة المتحدة التي تعتزم تسليم كييف دبابات من طراز "تشالنجر" في نهاية آذار/مارس.