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كييف (أوكرانيا): اتهم مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، الخميس روسيا بخطف أطفال من بلاده بهدف استغلالهم جنسيا.

وزعم مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس في رسالة على تلغرام إن "حسابات (على تطبيق تلغرام) تكشف أن الروس يخطفون أطفالا أوكرانيين ويصورون معهم مقاطع فيديو جنسية".

واضاف "مثلا، إنهم يعرضون فتى أوكرانيا مقابل 250 الف روبل (أكثر من 3200 يورو)"، لافتا الى أن الأمر يتصل بفتى يتيم.

ونشر لوبينتس مقطعا من تبادل على الانترنت بين شخصين يناقشان إشراك هذا الفتى في تصوير فيلم إباحي للأطفال.

وكتب أحدهما "إنه من اوكرانيا، من دار للايتام، لا أهل له"، مضيفا "نأتي بأطفال لهذا النوع من العمل. إنه ليس الأول الذي نجلبه".

ولم يوضح المفوض كيفية حصوله على هذا التبادل. ودعا الشرطة والقضاء الأوكرانيين الى اتخاذ "التدابير الملائمة للعثور على المذنبين ومعاقبتهم".

واضاف أن "روسيا الاتحادية تخطف وتقتل وترحل وتغتصب أطفالنا بمكر. كيف يمكن أن يحصل ذلك في عالم اليوم؟".