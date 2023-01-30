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كييف (أوكرانيا): وصف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك اللجنة الأولمبية الدولية بأنها "مروجة للحرب"، بعد إعلان الهيئة الرياضية أنها تدرس سبلاً تتيح المنافسة للرياضيين الروس.

وقال بودولياك عبر موقع تويتر إن "اللجنة الأولمبية الدولية مروجة للحرب والقتل والدمار. تراقب اللجنة بسرور روسيا وهي تدمر أوكرانيا ومن ثم تقدم لروسيا منصة للترويج للإبادة الجماعية وتشجعها على مواصلة ارتكاب عمليات القتل".

وأضاف "من الواضح أن الأموال الروسية التي تشتري النفاق الأولمبي ليس لها رائحة الدم الأوكراني. أليس كذلك يا سيد باخ؟"، في إشارة إلى رئيس اللجنة الألماني توماس باخ.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من أوكرانيا لحظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد 2024 المقرر في باريس، قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي إنها "تدرس" إمكانية السماح لهم بالمشاركة تحت راية محايدة.