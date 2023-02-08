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بوغوتا: حاول المئات من أعضاء نقابة المعلمين في كولومبيا اقتحام مقر الكونغرس في بوغوتا الثلاثاء للمطالبة بإدخال تحسينات على نظام الرعاية الصحيّة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت الأمانة العامة للأمن بالعاصمة الكولومبية في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن نحو 500 رجل وامرأة يرتدون عباءات حمراء حاولوا دخول مبنى المجلس التشريعي.

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس أنه جرى ايقافهم عند آخر نقطة أمنية، قبل أن تخيم أجواء احتفالية ويبدأ المتظاهرون بالغناء وعزف الموسيقى.

وعقد الكونغرس جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشة الإصلاحات التي اقترحها الرئيس اليساري غوستافو بيترو.

ويهدف أحد التعديلات إلى الحد من دور القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحيّة في كولومبيا.