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بوغوتا: أعلنت كولومبيا السبت أن منطادًا حلّق فوق أراضيها بعدما حذّرت الولايات المتحدة الجمعة من أن "منطاد مراقبة صينيا" رُصد فوق أميركا اللاتينية.

وأشارت القوات الجوية الكولومبية إلى رصد المنطاد صباح الجمعة ومراقبته حتى خروجه من المجال الجوي الوطني، مؤكدة أنه لم "يهدد" في أي وقت الأمن والدفاع عن البلاد.

وقال الجيش في بيان السبت إنه في الثالث من شباط/فبراير "رصد نظام الدفاع الجوي الوطني جسمًا على ارتفاع يزيد عن 55 ألف قدم دخل المجال الجوي الكولومبي عبر القطاع الشمالي من البلاد، وتحرك بمعدّل سرعة 25 عقدة وله خصائص منطاد".

وأضافت القوات الجوية الكولومبية أنها تجري "عمليات تحقق مع دول ومؤسسات مختلفة لتحديد مصدر الجسم".

الجمعة، أعلن البنتاغون أن منطاد مراقبة صينياً ثانياً رُصد فوق أميركا اللاتينية، غداة رصد منطاد مشابه فوق الولايات المتحدة.

ولم تُكشف أي تفاصيل حينها عن موقع المنطاد الثاني أو مساره.

وأسقط الجيش الأميركي السبت، بأوامر من الرئيس جو بايدن، المنطاد الصيني الذي حلّق لأيام فوق الولايات المتحدة.