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واشنطن: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأميركي، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

وقال بايدن بعدما طُلب منه أن يصرح حول المسألة التي تسبّبت بفتور في العلاقات بين واشنطن وبكين، "سنتولى أمره".

وأدّى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.

أدلى بايدن بالتصريح إثر هبوط طائرة الرئاسة في سيراكيوز بنيويورك حيث سيقضي بضع ساعات.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد رصد الجمعة منطاد صيني قدّرت وزارة الدفاع أنه مخصّص لأغراض "التجسس"، فوق كارولاينا الشمالية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

"انحرفت عن مسارها"

وأقرّت بكين بأنه تابع لها، لكنها أكدت أنه "آلية مدنية تستخدم لأغراض البحث وخصوصاً للأرصاد الجوية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الآلية "انحرفت عن مسارها"، معربًا عن "أسف" بلاده لهذا الانتهاك "غير المتعمد" للمجال الجوي الأميركي.

حلّق المنطاد خصوصاً فوق ولاية مونتانا (غرب) التي تضم مستودعات صواريخ نووية، قبل أن يتحرك شرقًا.

وكشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أنه تقرر حتى الآن عدم إسقاطه بسبب المخاطر التي قد يشكلها الحطام على السكان.