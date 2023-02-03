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بكين: أعربت بكين الجمعة عن "أسفها" لانتهاك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأميركي، مؤكّدة أنّ الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد"، وذلك بعيد إعلان البنتاغون أنّه يتعقّب منطاد تجسّس صينياً.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ "المنطاد من الصين. إنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية".

وأضاف البيان "يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة".