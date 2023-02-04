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بكين: اعتبرت بكين السبت أنّ وسائل الإعلام والسياسيّين في الولايات المتحدة يستغلّون المزاعم الأميركيّة حول إطلاق منطاد تجسّس صيني فوق الأراضي الأميركيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان صدر بعد إرجاء وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن زيارةً مقرّرة لبكين، إنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".

وكانت الصين أصدرت في وقتٍ سابق بيانًا نادرًا عبّرت فيه عن الأسف وألقت باللوم على الرياح في دفع ما وصفته بأنّه منطاد مدنيّ إلى المجال الجوّي الأميركي.

والسبت، أصدرت وزارة الخارجيّة الصينيّة بيانًا آخر قالت فيه إنّ "الصين... لم تنتهك أبدًا أراضي ومجال أيّ دولة ذات سيادة".

وأضافت أنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا حادثة (المنطاد) ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".

وقالت الوزارة إنّ الحفاظ على قنوات الاتّصال على كلّ المستويات أمر مهمّ "خصوصًا في التعامل بطريقة هادئة وموثوقة مع بعض المواقف غير المتوقّعة".

وفي ما يتعلّق بزيارة بلينكن، قالت الخارجيّة الصينيّة "في الواقع، لم تُعلن الصين ولا الولايات المتحدة (رسميًّا) عن أيّ زيارة".

وأضافت أنّ "نشر المعلومات (المتعلّقة بهذه الزيارة) هو قرار الولايات المتحدة، ونحن نحترم ذلك".